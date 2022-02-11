Плотников сыграет за сборную России в матче против Чехии. Это будет его первая игра на Олимпиаде-2022

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, что нападающий Сергей Плотников примет участие в матче против Чехии на Олимпиаде-2022.
Игра состоится 12 февраля.
Плотников еще не играл на турнире. Из-за положительного теста на коронавирус форвард прилетел в Пекин только 7 февраля.
– Будет ли играть в следующем матче Плотников?
– В следующем матче будет. Он готов.
Мы просто смотрели его на тренировках, – сказал Жамнов.
Россия в хоккее пока выглядит о-о-о-о-о-очень тяжело. Точно все в порядке?