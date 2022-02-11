Дмитрий Воронков: «Сборной России нужно работать над реализацией и качеством бросков. Мы можем выступать лучше»

Нападающий сборной России Дмитрий Воронков прокомментировал победу в матче против Дании (2:0) на Олимпиаде-2022.

«Это был вязкий, тяжелый матч против хорошего соперника. Но нам нужно с каждой игрой прибавлять. Да, есть две победы, но можем выступать лучше.

Нужно работать над реализацией моментов, над качеством бросков, удержанием шайбы.

Также не получается забить в большинстве, не хватает точного броска. Здесь тяжелые соперники, ни один матч не дается легко», – сказал Воронков.

Россия в хоккее пока выглядит о-о-о-о-о-очень тяжело. Точно все в порядке?