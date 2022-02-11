Быков о сборной России: «О качестве игры забудут, а результат останется. Ребята стараются, пока у нас все положительно»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Быков Сборная Дании по хоккею Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Чемпионат.com Хоккей

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался касательно победы команды в матче против Дании (2:0) на Олимпиаде-2022.

«В конечном итоге важен результат. Счет с датчанами на табло. О качестве игры в какой-то момент забудут, а результат останется всегда. Для того чтобы попасть в финальную часть турнира, нужно спокойно пройти групповой этап. Сейчас идет серьезная работа, ребята стараются. Пока у нас все положительно.

Всем хочется видеть красивый хоккей с большим количеством голов и комбинаций. Однако сейчас командам важно как можно быстрее набрать очки.

Непросто играть с соперниками, как Дания, которые играют от ножа с самого начала и показывают технический красивый хоккей. Как бы ребята ни старались показать все, на что способны, датчане оказывали сопротивление. Многие команды играют в разрешительный хоккей на контратаках. Главное, что сегодня России удалось добиться результата», – сказал Быков.

Россия в хоккее пока выглядит о-о-о-о-о-очень тяжело. Точно все в порядке?

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