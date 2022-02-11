Максим Афиногенов: «Россия обязана была дойти до четвертьфинала. В этом даже никто не сомневался»

Бывший форвард сборной России Максим Афиногенов поделился ожиданиями от матча национальной команды против Чехии на Олимпиаде-2022.

Игра состоится 12 февраля.

Напомним, Россия напрямую вышла в 1/4 финала, досрочно заняв 1-е место в группе.

«Хорошо, что сборная России побеждает. Но, естественно, дополнительный матч для нашей команды пригодился бы. Команда обязана была дойти до этой стадии. В этом даже никто не сомневался.

Надо сыграть матч с Чехией, как будто это матч на вылет. Нужна полная концентрация. Сыграть нужно предельно строго, сконцентрировано. Естественно, в атаке надо добавить.

Напряжение в матче в любом случае будет, это же Олимпиада. Любая игра тяжелая, но мы пробились в другую стадию, эта игра уже ничего не решает, можно и более рискованно сыграть где-то. Сборная России ставит самые большие задачи – останавливаться на какой-то ранней стадии – это не для нас», – сказал Афиногенов.

Россия в хоккее пока выглядит о-о-о-о-о-очень тяжело. Точно все в порядке?