Павел Карнаухов: «В сборной России все играют на полную. Никто никому не предъявляет претензий»

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Форвард сборной России Павел Карнаухов прокомментировал свой гол в матче с Данией (2:0) на групповом этапе Олимпиады-2022.

«Возможно, со стороны было заметно, что после гола спала гора с плеч. Конечно, стало проще играть.

Что касается эффективности моего звена по сравнению с другими сочетаниями, то так говорить некорректно. У нас все играют на полную, никто никому не предъявляет претензий.

Глупо и неправильно говорить, что кто-то хуже играет, а кто-то – лучше. Также глупо называть причиной такой игры проведение матча в раннее время», – сказал Карнаухов.

Россия в хоккее пока выглядит о-о-о-о-о-очень тяжело. Точно все в порядке?

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