Карнаухов после 2:0 с Данией: «По первым матчам понятно, что такие счета будут и дальше. И это ожидалось»

Форвард сборной России Павел Карнаухов прокомментировал победу над Данией (2:0) на групповом этапе Олимпиады-2022.

– Павел, вы забили отличный гол. Расскажите, как все получилось?

– Шайба сразу не залетела, получилось только со второй попытки, с добивания. Повезло. Хорошее давление оказали, правильно сыграли, как нас просили.

– Стало легче, когда забили?

– Всегда важно забить первыми. Тогда проще играть.

– Игра сборной сейчас похожа на времен . Команда старается максимально строго сыграть в обороне, и что-то забить в атаке. Мы правы?

– Абсолютно разные ситуации, абсолютно разные игры. Тяжело что-то сказать.

– Смотрели матчи других сборных – финнов, канадцев? Как они вам?

– Смотрели. Все хорошие команды. Датчане в том числе. Они умеют играть. У них специфическая манера игры, но довольно эффективная. Со швейцарцами тоже сложная игра была, у них быстрая и хорошая команда. По первым матчам понятно, что такие счета будут и дальше. И это ожидалось.

– В первом периоде вы не проснулись?

– Во втором периоде правильно подкорректировали игру, и пошел совсем другой хоккей, – сказал Карнаухов.