Жамнов о впечатлениях от игры с Данией: «В целом – не очень. Игровое задание было выполнено не до конца. Не знаю, с чем это связано»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов подвел итоги матча группового этапа Олимпиады-2022 с Данией (2:0).

– Как ваши впечатления от игры?

– В целом – не очень. Не понравилось то, что задание, которое мы давали игрокам перед матчем, не было выполнено до конца. Просили терпеть, потому что Дания – вязкая, жесткая и мобильная команда. Просили выигрывать нейтральные шайбы, бороться за них. И больше концентрироваться на удержании шайбы в зоне атаки. Можно сказать, что до конца ничего из этого не выполнили.

– После этого матча вспомнился полуфинал на ЧМ-2019 в Братиславе и слова Ильи Воробьева, который сказал, что Россия никогда не будет играть как Финляндия. Показалось, что сейчас сборная России играет именно так, как финны играли на том победном чемпионате мира.

– Мы не играем как финны. Мы стараемся играть в такой хоккей, при котором мы контролируем шайбу и больше играем в атаке. Но когда у нас нет шайбы, мы не можем находиться в атаке. В таком случае постоянно идут контратаки на наши ворота.

Игровая дисциплина складывается из нюансов. Если игроки выполняют игровое задание, то и результат есть. Мы поговорили с ребятами после матча. Думаю, все все понимают. Готовимся к завтрашнему матчу. У нас есть 24 часа перед матчем с чехами, чтобы поменять все в лучшую сторону.

– С чем связано невыполнение игрового задания?

– Не знаю. Пытались сегодня понять. Ничего страшного не произошло. Но в дальнейшем у нас будут матчи с более серьезными соперниками. Команды будут более мастеровитые. Надо отдать должное датчанам – очень хороший соперник, играл быстро. Думаю, если бы были более мастеровитые ребята, то концовка сегодня была бы другая, – сказал Жамнов.

Россия в хоккее пока выглядит о-о-о-о-о-очень тяжело. Точно все в порядке?