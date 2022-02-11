Жамнов о звене Шипачева: «Много передач, мало угрозы. У них все время присутствует лишний пас»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Жамнов Сборная Дании по хоккею Вадим Шипачев Никита Гусев Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Михаил Григоренко Хоккей

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов после матча с Данией (2:0) на Олимпиаде-2022 поделился мнением об игре первого звена команды в составе Вадима Шипачева, Никиты Гусева и Михаила Григоренко

– С чем связываете 0 очков у первого звена в двух матчах?

– Много передач, мало угрозы. У них все время присутствует лишний пас. Да, у них бывают смены, когда они возят соперника, но до финального броска так и не доходят.

– От Шипачева и Гусева всегда ждешь креатива, но пока этого не видно.

– Будем стараться, чтобы от них шел креатив, – сказал Жамнов. 

Россия в хоккее пока выглядит о-о-о-о-о-очень тяжело. Точно все в порядке?

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