Жамнов о звене Шипачева: «Много передач, мало угрозы. У них все время присутствует лишний пас»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов после матча с Данией (2:0) на Олимпиаде-2022 поделился мнением об игре первого звена команды в составе , и .

– С чем связываете 0 очков у первого звена в двух матчах?

– Много передач, мало угрозы. У них все время присутствует лишний пас. Да, у них бывают смены, когда они возят соперника, но до финального броска так и не доходят.

– От Шипачева и Гусева всегда ждешь креатива, но пока этого не видно.

– Будем стараться, чтобы от них шел креатив, – сказал Жамнов.

Россия в хоккее пока выглядит о-о-о-о-о-очень тяжело. Точно все в порядке?