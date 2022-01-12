КХЛ может приостановить регулярный чемпионат до олимпийской паузы или полностью его завершить («Р-Спорт»)

вновь рассматривает различные варианты продолжения регулярного чемпионата в связи с ростом числа положительных тестов на коронавирус в клубах.

«Ситуация в КХЛ стремительно меняется, количество положительных тестов растет. Лига может пересмотреть решение и приостановить регулярный чемпионат до олимпийской паузы.

Этим может объясняться и то, что сегодня не улетел на игру в Ярославль, хотя в казанском клубе прямо сейчас только два положительных теста. «Автомобилисту» все еще не одобрили продажу билетов на завтрашний матч, хотя команда уже успешно прошла тестирование.



Также регулярный чемпионат может быть полностью завершен, а очки будут считаться по некой странной системе. Понятно, что с такой идеей согласны далеко не все.

Все клубы находятся в ожидании решений лиги. Пока очевидно только то, что количество отмененных матчей продолжает расти», – приводит «Р-Спорт» сообщение источника, знакомого с ситуацией.

В январе из-за вспышек ковида было отменено в общей сложности 16 матчей. Новая дата проведения пока назначена только для игры «Йокерит» – (перенесен с 3 на 22 января).

Отметим, что лига договорилась с ФХР о возможности проведения матчей во время Олимпиады при обоюдном желании клубов. Из-за игр в Пекине ранее в чемпионате была предусмотрена пауза с 23 января до 20 февраля.

КХЛ завтра примет решение о дальнейшем проведении регулярки и формате плей-офф. Будет новое совещание с клубами («СЭ»)