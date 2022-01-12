КХЛ приостановит регулярный чемпионат. Клубы не приняли ни один из вариантов продолжения сезона («Бизнес Online»)

приостановит проведение регулярного чемпионата-2021/22, утверждает «Бизнес Online».

Вчера состоялось совещание представителей клубов КХЛ совместно с руководством лиги, на котором обсуждались варианты завершения регулярного чемпионата.

Как заявил президент лиги Алексей Морозов, стороны решили продолжать чемпионат.

При этом, по данным источника, клубы не приняли ни один из вариантов продолжения сезона, который предлагался лигой – сократить количество матчей, провести плей-ин для команд, которые борются за попадание в плей-офф, уменьшить первый раунд Кубок Гагарина.

На сегодня уже 7 команд в КХЛ отправились на карантин из-за коронавируса – «Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА, «Торпедо», рижское «Динамо», «Металлург» и «Спартак».

В январе было отменено в общей сложности 16 матчей. Новая дата проведения пока назначена только для игры «Йокерит» – «Автомобилист» (перенесен с 3 на 22 января).

Отметим, что лига договорилась с ФХР о возможности проведения матчей во время Олимпиады при обоюдном желании клубов. Из-за игр в Пекине ранее в чемпионате была предусмотрена пауза с 23 января до 20 февраля.

КХЛ совместно с клубами решила продолжать регулярный чемпионат («Матч ТВ»)