СКА под руководством Ротенберга выиграл 2-й матч подряд

СКА обыграл «Торпедо» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Это была вторая игра Романа Ротенберга на посту главного тренера клуба из Санкт-Петербурга.

В первом матче под его руководством СКА также одержал победу.

В 2019 году Ротенберг окончил Высшую школу тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (СибГУФК) в Омске.

С сентября 2020 года он стал появляться на скамейке СКА в качестве тренера. Брагин возглавлял команду с июня 2020 года.

Первую победу в качестве исполняющего обязанности главного тренера клуба Ротенберг одержал 9 октября 2020 года.

Роман Ротенберг сделал себя тренером СКА. ЧТОООО, ЗАЧЕЕЕЕМ? И кто теперь главный в сборной России?

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