Александр Юдин: «Моуринью для хоккея России – лишь чудак, который шлепнулся на льду Балашихи перед матчем КХЛ»

Бывший тафгай и тренер «Амура» Александр Юдин прокомментировал назначение Романа Ротенберга главным тренером СКА.

– Как восприняли перемены на тренерском мостике СКА?

– В шоке от того, какой хайп у московских журналистов они вызвали. Поверьте, для нас в Питере не произошло ничего нового – Роман Борисович Ротенберг в роли главы штаба СКА наравне с Валерием Николаевичем Брагиным с начала сезона управлял игрой команды, вел, например, легионеров – за счет своего английского. Так что для Санкт-Петербурга такой переход – уж точно не сюрприз.

– Как объясните московский хайп?

– Санкт-Петербург сегодня лидирует и в хоккее, и в футболе, отсюда ревность со стороны Москвы, которая рискует стать провинцией в двух главных видах спорта. Плюс там много футбольных журналистов, хоккей для них – темный лес, вспоминают о нем раз в год, когда нужно сделать рейтинг.

Поэтому все они и оттоптались на теме Жозе Моуринью, по пути которого Ротенберг намерен пойти и фамилию которого на пресс-конференции не совсем точно назвал. Бредовая история!

– Почему бредовая?

– Поймите, это в футболе мы молимся непонятно на кого, а в хоккее и у России, и у Санкт-Петербурга – максимальные амбиции. Не выиграл тренер или чемпионат мира, или Олимпиаду – извини, не знаем ни имени, ни фамилии.

Поэтому для СКА, для всего хоккея России Моуринью – это всего лишь тот чудак, который шлепнулся на льду Балашихи перед одним из матчей КХЛ. Улыбнулись, подняли - и забыли, – сказал Юдин.

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