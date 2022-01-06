Александр Юдин: «Ротенберг выиграл два Кубка Гагарина и ОИ за 8 лет в роли менеджера. Яковлев и Величкин за это же время – лишь один Кубок на двоих»

Теги Металлург Мг Локомотив СКА Геннадий Величкин Юрий Яковлев Александр Юдин КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Бывший тафгай и тренер «Амура» Александр Юдин поделился мнением о главном тренере СКА Романе Ротенберге.

«Мое отношение к Ротенбергу? Исключительно статистическое.

Человек за восемь лет в роли менеджера выиграл два Кубка Гагарина и одну Олимпиаду. Для сравнения, уважаемые Юрий Яковлев и Геннадий Величкин за это же время при сопоставимых бюджетах выиграли с Ярославлем и «Магниткой» лишь один Кубок Гагарина на двоих.

И это наши ведущие менеджеры – не говоря уж о других. Вот и все мое отношение», – сказал Юдин.

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