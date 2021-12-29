Путин вручил ордена Якушеву, Касатонову и Каменскому: «Знаем, как вы боролись за честь страны, добывали самые высокие награды»

Теги болельщики Владимир Путин Алексей Касатонов Валерий Каменский Александр Якушев любительский хоккей Политика Р-Спорт Хоккей

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды Александру ЯкушевуВалерию Каменскому и Алексею Касатонову перед матчем с участием звезд отечественного хоккея в Санкт-Петербурге.
 
«Мы знаем, как вы боролись за честь страны, как добывали самые высокие награды и как блестяще всегда боролись до конца и побеждали.

Хочу от лица всех болельщиков и любителей спорта поздравить вас с государственными наградами. Хочу поблагодарить вас за то, что вы сделали в прошлом и что делаете сегодня», – сказал Путин, вручая награды.
 
«Сегодня поиграем, как мы и договаривались», – добавил президент России.

Якушеву был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, Каменскому и Касатонову – ордена Александра Невского.

Путин и Лукашенко сыграют в хоккей после переговоров в Санкт-Петербурге («Пул Первого»)

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