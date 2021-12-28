Глава Башкирии о словах Путина про «Салават»: «В команде теперь разговоры, что стыдно проигрывать после оценки президента»

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Глава Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал высказывание президента РФ Владимира Путина, который назвал «Салават Юлаев» «отличной командой».

Журналистка телеканала БСТ Гульназ Хайбуллина задала вопросы главе государства, которые касались празднования 450-летия Уфы и возможности проведения в городе чемпионата мира по хоккею.

«Если сегодня увижу, мне хотелось бы Гульназ обнять и сказать, что она большая молодец. Спасибо огромное.

Самое главное, если бы все мы так любили нашу республику, всем было бы здорово. Замечательный вопрос.

В команде «Салават Юлаев» теперь такие разговоры, что после оценки президента стыдно проигрывать», – заявил Хабиров.

Владимир Путин: «Салават Юлаев» – отличная команда, самого высшего качества»

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