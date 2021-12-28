Глава Башкирии о словах Путина про «Салават»: «В команде теперь разговоры, что стыдно проигрывать после оценки президента»

Глава Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал высказывание президента РФ Владимира Путина, который назвал «Салават Юлаев» «отличной командой».
Журналистка телеканала БСТ Гульназ Хайбуллина задала вопросы главе государства, которые касались празднования 450-летия Уфы и возможности проведения в городе чемпионата мира по хоккею.
«Если сегодня увижу, мне хотелось бы Гульназ обнять и сказать, что она большая молодец. Спасибо огромное.
Самое главное, если бы все мы так любили нашу республику, всем было бы здорово. Замечательный вопрос.
В команде «Салават Юлаев» теперь такие разговоры, что после оценки президента стыдно проигрывать», – заявил Хабиров.
Владимир Путин: «Салават Юлаев» – отличная команда, самого высшего качества»