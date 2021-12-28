Станислав Поздняков: «Будет ли на ОИ встреча Путина с командой? Антиковидные протоколы не допускают. Главное, что спортсмены просто будут видеть главу государства»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр-2022 в Пекине со стороны ряда стран.

Ранее политики США, Канады, Австралии и Великобритании, обвинив Китай в нарушениях прав человека, решили отказаться от поездки на Игры. Однако спортсмены этих стран смогут участвовать в соревнованиях.

– Саботаж со стороны некоторых политических сил ничего хорошего не несет для всего спортивного сообщества. Основатель современного олимпийского движения барон де Кубертен ставил одной из основных своих задач – сделать человечество лучше через спорт.

Поэтому когда возникают различные бойкоты, политические эскапады, это приводит к дезинтеграции международного спорта. В современном мире уже совсем мало осталось вещей, которые не носили бы политический оттенок. Спорт – в их числе и нам необходимо это ценить и лелеять.

Это мое четкое представление. И большинство участников международного олимпийского движения так же подходят к этому вопросу. Бесперспективность спортивных бойкотов показала сама жизнь.

Всем, кто игнорировал в 1980 году Олимпийские игры в Москве, и затем организовывали ответный бойкот игр в Лос-Анджелесе в 1984 году, уже давным-давно подтвердили факт, что их действия были абсолютно бессмысленными с точки зрения истории. Но нанесли непоправимый ущерб спортсменам, которые выступали в то время.

А со спортивной точки зрения отсутствие некоторых глав государств не имеет никакого значения. Спортсмены выступают безотносительно того, есть политики на трибунах или нет.

Однако психологическим преимуществом будут пользоваться те атлеты, лидеры стран которых находятся вместе с ними. Это является дополнительным мотивирующим фактором для любой команды.

Поэтому для каждого участника нашей команды, безусловно, особой привилегией будет присутствие президента России, который планирует посетить церемонию открытия Олимпийских Игр. В этом смысле мы получаем такое преимущество уже в самом начале.

– Можете уже раскрыть тайну: будет ли в Пекине встреча с нашей командой?

– Антиковидные протоколы, которые существуют на сегодняшний день, не допускают контакта членов спортивной делегации, которая находится внутри периметра, с остальными участниками и гостями. Такая ситуация.

Самое главное, что спортсмены просто будут видеть главу государства. Думаю, что накануне отъезда в Пекин Владимир Владимирович традиционно напутствует наших спортсменов, – сказал Поздняков.

Олимпиаде-2022 светит гранд-бойкот (дипломатический): 4 страны в отказе, Европа пока думает – Китай ответил угрозами и цензурой