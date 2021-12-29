Путин и Лукашенко сыграют в хоккей после переговоров в Санкт-Петербурге («Пул Первого»)

Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко сыграют в хоккей после переговоров, которые проходят в Санкт-Петербурге, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«После встречи президенты, как и планировали, сыграют в хоккей.
Игроки под номерами 01 и 11 будут не единственными звездами матча», – говорится в сообщении телеграм-канала.
Напомним, сегодня, 29 декабря, в Санкт-Петербурге пройдет матч с участием звезд отечественного хоккея.
В игре примут участие Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Алексей Жамнов, Вячеслав Буцаев и Андрей Коваленко.
Жамнов, Ковальчук, Фетисов и Каменский ушли на карантин перед матчем звезд отечественного хоккея в Петербурге («Р-Спорт»)