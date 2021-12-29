Путин и Лукашенко сыграют в хоккей после переговоров в Санкт-Петербурге («Пул Первого»)

Теги Андрей Коваленко Вячеслав Фетисов Алексей Жамнов Илья Ковальчук Владимир Путин Алексей Касатонов Валерий Каменский Вячеслав Буцаев КХЛ Александр Лукашенко любительский хоккей Политика Хоккей

Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко сыграют в хоккей после переговоров, которые проходят в Санкт-Петербурге, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«После встречи президенты, как и планировали, сыграют в хоккей.

Игроки под номерами 01 и 11 будут не единственными звездами матча», – говорится в сообщении телеграм-канала.

Напомним, сегодня, 29 декабря, в Санкт-Петербурге пройдет матч с участием звезд отечественного хоккея.

В игре примут участие Вячеслав ФетисовАлексей КасатоновВалерий КаменскийИлья Ковальчук, Алексей Жамнов, Вячеслав Буцаев и Андрей Коваленко.

Жамнов, Ковальчук, Фетисов и Каменский ушли на карантин перед матчем звезд отечественного хоккея в Петербурге («Р-Спорт»)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные