Ротенберг о решении НХЛ по ОИ: «Позвонил Овечкин, сообщил. У нас есть все – слаженно работающий штаб, персонал и отличные игроки»

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг высказался на тему того, что хоккеисты НХЛ примут участие на Олимпиаде-2022.
«О решении НХЛ ехать в Пекин мы узнали чуть раньше официального объявления.
Мне позвонил Александр Овечкин, один из ведущих игроков сборной России, и сообщил о том, что скоро лига объявит об этом.
Все время, пока НХЛ принимала решение, мы держали руку на пульсе, проводили консультации с ИИХФ.
У нас есть все для участия в Олимпиаде – слаженно работающий штаб, квалифицированный персонал и, конечно же, отличные игроки.
10 января для нас – ключевая дата. В своей работе мы будем отталкиваться в том числе и от нее. До и после нее нам предстоит решить множество технических задач, непосредственно касающихся подготовки к играм.
Это и обычные организационные вещи, а также то, с чем мы еще не сталкивались. Например, обязательная вакцинация участников. Конечно, сейчас мы привиты российской вакциной.
Проблем с подготовкой у нас нет, но работы очень и очень много», – сказал Ротенберг.
У России на Олимпиаде будет простая группа – можно занимать первое место и получить сетку полегче