Ротенберг о решении НХЛ по ОИ: «Позвонил Овечкин, сообщил. У нас есть все – слаженно работающий штаб, персонал и отличные игроки»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Александр Овечкин НХЛ КХЛ Пекин-2022 олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг высказался на тему того, что хоккеисты НХЛ примут участие на Олимпиаде-2022.

«О решении НХЛ ехать в Пекин мы узнали чуть раньше официального объявления.

Мне позвонил Александр Овечкин, один из ведущих игроков сборной России, и сообщил о том, что скоро лига объявит об этом.

Все время, пока НХЛ принимала решение, мы держали руку на пульсе, проводили консультации с ИИХФ.

У нас есть все для участия в Олимпиаде – слаженно работающий штаб, квалифицированный персонал и, конечно же, отличные игроки.

10 января для нас – ключевая дата. В своей работе мы будем отталкиваться в том числе и от нее. До и после нее нам предстоит решить множество технических задач, непосредственно касающихся подготовки к играм.

Это и обычные организационные вещи, а также то, с чем мы еще не сталкивались. Например, обязательная вакцинация участников. Конечно, сейчас мы привиты российской вакциной.

Проблем с подготовкой у нас нет, но работы очень и очень много», – сказал Ротенберг.

У России на Олимпиаде будет простая группа – можно занимать первое место и получить сетку полегче

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья