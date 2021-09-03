Ротенберг о решении НХЛ по ОИ: «Позвонил Овечкин, сообщил. У нас есть все – слаженно работающий штаб, персонал и отличные игроки»

Первый вице-президент , глава штаба сборной России Роман Ротенберг высказался на тему того, что хоккеисты примут участие на Олимпиаде-2022.

«О решении НХЛ ехать в Пекин мы узнали чуть раньше официального объявления.

Мне позвонил , один из ведущих игроков сборной России, и сообщил о том, что скоро лига объявит об этом.

Все время, пока НХЛ принимала решение, мы держали руку на пульсе, проводили консультации с ИИХФ.

У нас есть все для участия в – слаженно работающий штаб, квалифицированный персонал и, конечно же, отличные игроки.

10 января для нас – ключевая дата. В своей работе мы будем отталкиваться в том числе и от нее. До и после нее нам предстоит решить множество технических задач, непосредственно касающихся подготовки к играм.

Это и обычные организационные вещи, а также то, с чем мы еще не сталкивались. Например, обязательная вакцинация участников. Конечно, сейчас мы привиты российской вакциной.

Проблем с подготовкой у нас нет, но работы очень и очень много», – сказал Ротенберг.

У России на Олимпиаде будет простая группа – можно занимать первое место и получить сетку полегче