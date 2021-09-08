Брагин о Ротенберге на скамейке СКА: «У нас общий штаб, функции распределены. Это наша кухня»

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Главный тренер СКА Валерий Брагин дал комментарий после поражения от «Автомобилиста» (2:4) в матче чемпионата КХЛ.

– Соперник сыграл от обороны. Нам было непросто.

Пропустили два курьезных гола, но не сдавались, играли до конца. При счете 2:3 были шансы сравнять счет. Так бывает. Болезненное поражение.

– Два таких гола – это несобранность?

– Объяснить такое сложно. Впервые, как и коллега, вижу, чтобы было два таких курьезных гола. Но все бывает.

Даже в такой ситуации надо перерабатывать соперника и переламывать ход матча.

– Как Александр Самонов себя чувствует?

– Поговорил с ним немного в раздевалке. Думаю, в плане психологии нет проблем.

– Как оцените первый период по настрою?

– Начальная стадия была неплохой. Хорошо двигались, создавали моменты. Но два курьезных гола… Со второго периода продолжили работать, могли спасти матч.

– С Кириллом Марченко успели поговорить?

– Поддержали его, все бывает в хоккее. Просто два раза подряд – редко.

– Что в принципе хотел сделать Марченко?

– О таких вещах никогда не разговаривают. Наоборот, поддержали его. Он потом два периода хорошо играл.

– За что на скамейке отвечает Роман Ротенберг?

– У нас общий штаб, все функции распределены. Ну, это наша кухня. Каждый имеет свой участок работы.

– Как бы оценили домашнюю серию по уровню игры?

– Первый матч хороший был, а сегодня соперник сыграл по счету: в закрытый хоккей, на результат, непросто нам было взломать.

Конечно, хотелось большего, но хоккей как раз и любят за непредсказуемость, – сказал Брагин.

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