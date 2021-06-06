Задоров о поражении от Канады: «Мы обосрались. Перед игрой думали как Фетисов»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов Сборная Канады по хоккею Sports.ru ЧМ по хоккею Никита Задоров Хоккей

Защитник сборной России Никита Задоров ответил на вопросы по поводу поражения от команды Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале ЧМ-2021.

– Фетисов перед матчем с канадцами сказал: ребята, не переживайте, мы сейчас все сделаем. В итоге, к сожалению, не получилось. Чего не хватило нашей сборной на чемпионате мира?

– Мы так же, как и Фетисов, думали перед игрой.

Я не скажу, что у Канады был ужасный-ужасный состав, но мы проиграли по делу. Я думаю, что мы боялись играть, мы обосрались.

Даже когда 1:0 повели... Я смотрел Италия – Англия (финал Евро-2020 – прим.), и мы были Англией. То есть забили и молились, что нам не забьют.

Мы сели, перестали атаковать, рисковать, играть в свой хоккей, нас это подвело. В овертайме нас на мастерстве обыграли.

– В раздевалке тишина была?

– Конечно, тишина. У меня от этого чемпионата ожидания были самые большие – я ехал за победой.

Когда твои ожидания не оправдываются, это очень тяжело пережить в хоккейном плане. Ты не любишь проигрывать.

Было тяжело пару дней, но жизнь продолжается. Еще будут чемпионаты мира, Олимпиады, Кубки Стэнли впереди. Нужно сделать выводы и идти дальше, – сказал Задоров.

Фетисов о Канаде: «Там хоть один известный хоккеист есть? Если мы их не обыграем, зачем туда поехали вообще?»

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