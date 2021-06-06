Задоров о поражении от Канады: «Мы обосрались. Перед игрой думали как Фетисов»

Защитник сборной России Никита Задоров ответил на вопросы по поводу поражения от команды Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале ЧМ-2021.

– Фетисов перед матчем с канадцами сказал: ребята, не переживайте, мы сейчас все сделаем. В итоге, к сожалению, не получилось. Чего не хватило нашей сборной на чемпионате мира?

– Мы так же, как и Фетисов, думали перед игрой.

Я не скажу, что у Канады был ужасный-ужасный состав, но мы проиграли по делу. Я думаю, что мы боялись играть, мы обосрались.

Даже когда 1:0 повели... Я смотрел Италия – Англия (финал Евро-2020 – прим.), и мы были Англией. То есть забили и молились, что нам не забьют.

Мы сели, перестали атаковать, рисковать, играть в свой хоккей, нас это подвело. В овертайме нас на мастерстве обыграли.

– В раздевалке тишина была?

– Конечно, тишина. У меня от этого чемпионата ожидания были самые большие – я ехал за победой.

Когда твои ожидания не оправдываются, это очень тяжело пережить в хоккейном плане. Ты не любишь проигрывать.

Было тяжело пару дней, но жизнь продолжается. Еще будут чемпионаты мира, Олимпиады, Кубки Стэнли впереди. Нужно сделать выводы и идти дальше, – сказал Задоров.

Фетисов о Канаде: «Там хоть один известный хоккеист есть? Если мы их не обыграем, зачем туда поехали вообще?»