«Ротенберг устроил цирк из хоккея, узурпировал власть, командует тренерами. У игроков нет уважения к нему». Тютин о главе штаба сборной России

Бывший защитник сборной России Федор Тютин, говоря о проблемах с хоккеем в стране, дал свою оценку деятельности первого вице-президента ФХР, главы штаба национальной команды .

– Я думаю, большинство людей и так все понимает. Все начинается с этого гражданина. Ротенберг узурпировал власть. Занимается делами, в которых он совершенно некомпетентен.

Абсолютно все подчинено одному человеку, который не считает нужным перед кем-то отчитываться. Так быть не должно.

Везде вранье, лицемерие и цензура. Критика не воспринимается, а отсюда идет отсутствие каких-либо выводов и прогресса.

Мания величия Ротенберга теперь не ограничивается ролью менеджера. Он возомнил себя великим тренером. Насколько я знаю, когда тренеры попадают к Ротенбергу, они перестают быть тренерами. Он все берет на себя, вплоть до определения состава, а во время матчей с трибуны командует кого выпускать и что делать. Это уже за гранью! Нигде в мире такого нет. Но, видимо, Ротенберг решил создать совершенно новую систему.

С одной стороны, он моментально отбирает у тренеров право голоса и не дает им реализовывать свои идеи так, как они видят игру. При этом у него всегда под рукой есть те, на кого можно все свалить.

– Откуда у вас информация, что Ротенберг во время матчей указывает тренерам что делать?

– Я про это слышал уже давно. Началось это не на последнем чемпионате мира. Ротенберг такие методы начал практиковать еще в .

– Сталкивались вы в своей карьере, чтобы менеджер вмешивался в тренировочный процесс?

– Нет. Человек совершенно не понимает, как руководить командой. Насколько знаю, ни у одного игрока нет к нему уважения.

Ротенберг устроил из российского хоккея цирк! В Америке менеджеру никогда не позволили бы такого беспредела. Да и не позволили бы руководить хоккеем только потому, что он чей-то родственник, – заявил Тютин.

Тютин об отчете ФХР по итогам ЧМ: «Одно вранье и никаких объективных выводов. Никите Петухову – респект, по полочкам разложил»

Тютин о вице-президенте ФХР: «Критика Ротенберга запрещена во многих СМИ. Я столкнулся с цензурой»

ФХР отчиталась о провале на чемпионате мира. В этом нелепом докладе – весь хаос нашего хоккея