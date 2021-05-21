Фетисов о Канаде: «Там хоть один известный хоккеист есть? Если мы их не обыграем, зачем туда поехали вообще?»

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказалась о предстоящем матче сборных России и Канады в четвертьфинале ЧМ-2021.

«Канадцы? Здесь вообще всех можно проходить. Тут даже говорить не стоит. Чего вы так волнуетесь?

А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать. С хорошей долей уверенности можно сказать, что все будет нормально.

Если мы этих канадцев не обыграем, зачем мы туда поехали вообще?

Российская сборная способна дойти не просто до финала, а до Марса, Юпитера и Солнца», – заявил Фетисов.

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