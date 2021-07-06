Брагин о Дании на Евро-2020: «Справедливо сравнивали нашу программу «Красная машина» и датскую программу «Красная нить». В них много общего»

Главный тренер сборной России по хоккею и СКА Валерий Брагин высказался о футбольной сборной Дании, дошедшей до полуфинала Евро-2020.

– Следили за чемпионатом Европы по футболу? Увидели ли какие-то параллели с хоккейным первенством мира?



– Я думаю, про чемпионат мира сказано достаточно, сделан подробный анализ произошедшего, нам нужно учесть все ошибки. Подготовку к Олимпиаде ФХР начала еще в марте 2018 года, сразу после победы в Пхенчхане, сейчас она перешла в финальную стадию.

Уже тогда мы скорректировали модель игры под агрессивную модель – играть с позиции силы, контроль шайбы. Нам удалось это внедрить в сборные команды, U18 дважды играла в финалах ЧМ, U20 играла в финале ЧМ, выиграли Глинку, Мировые Кубки вызова U17 и U18. Это и есть единая модель, которая подтверждает свою эффективность результатами.

У нас есть большой аналитический штаб, где все решения принимаются коллегиально. Есть огромный пласт информации обо всех кандидатах и о том, как мы играли в предыдущие годы. Есть подробнейшая информация о соперниках, в какой хоккей играют в НХЛ, Европе.

Если говорить о , то много обсуждалась сборная-открытие этого турнира – Дания. На мой взгляд, справедливо сравнивалась наша программа «Красная машина» и датская программа «Красная нить», в них действительно много общего. Если правильно понимаю, примерно похожую программу теперь готовит российский футбол.



Благодаря «Красной нити» и переходу на агрессивную схему «4-3-3» Дания вернулась в элиту мирового футбола за полтора десятилетия. В хоккее «Красная машина» была официально запущена в 2018 году. У нас все интенсивнее – уверен, что результаты она принесет уже в ближайшие годы.

Например, одной из основных идей программы «Красная нить» было внедрение игр на ограниченном пространстве для увеличения интенсивности, количества касания мяча и, как следствие, улучшения технических навыков. Такие же принципы включены и в программу «Красная машина», а именно, игры поперек поля, упражнения на ограниченном пространстве – все это способствует правильному развитию технических навыков, мышления и скорости принятия решений, – сказал Брагин.

Ротенберг о футбольной Дании: «Ее программа «Красная нить» похожа на нашу «Красную машину». Вскоре в хоккее увидим значимые результаты»

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