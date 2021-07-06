ФХР рассматривала Знарка и Никитина в штаб сборной на Олимпиаду («СЭ»)

Бывший главный тренер сборной России Олег Знарок может вернуться в национальную команду страны и стать помощником перед Олимпиадой.

«Журналист Василий Конов написал, что рассматривается вариант с Олегом Знарком. Обсуждалась, по нашим данным, и кандидатура . А потенциальных кандидатов наверняка еще больше.

По нашим данным, вариант со Знарком действительно рассматривался в , по пока уверенно говорить о его приглашении нельзя», – говорится в статье о поиске тренеров в сборную на Олимпиаду.

Знарок руководил сборной в качестве главного тренера в 2014-2018 годах. С ним команда выиграла ЧМ-2014 в Минске и олимпийский турнир в Пхенчхане в 2018-м.