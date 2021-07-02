Знарок может стать помощником Брагина в сборной России перед Олимпиадой (Василий Конов)

Тренер Олег Знарок может вернуться в сборную России.
Как сообщил журналист Василий Конов, в национальной команде могут произойти кадровые изменения в преддверии олимпийского хоккейного турнира в Пекине, который запланирован на 2022 год.
«По моей информации, произойдет укрепление тренерского штаба сборной России по хоккею.
Команду действующих олимпийских чемпионов при подготовке к Играм в Пекине могут пополнить несколько специалистов, одним из которых может стать Олег Знарок, имеющий все шансы на назначение помощником Валерия Брагина», – описал ситуацию инсайдер.
Знарок руководил сборной в качестве главного тренера в 2014-2018 годах. С ним команда выиграла ЧМ-2014 в Минске и олимпийский турнир в Пхенчхане в 2018-м.