Знарок может стать помощником Брагина в сборной России перед Олимпиадой (Василий Конов)

Тренер Олег Знарок может вернуться в сборную России.

Как сообщил журналист Василий Конов, в национальной команде могут произойти кадровые изменения в преддверии олимпийского хоккейного турнира в Пекине, который запланирован на 2022 год.

«По моей информации, произойдет укрепление тренерского штаба сборной России по хоккею.

Команду действующих олимпийских чемпионов при подготовке к могут пополнить несколько специалистов, одним из которых может стать Олег Знарок, имеющий все шансы на назначение помощником », – описал ситуацию инсайдер.

Знарок руководил сборной в качестве главного тренера в 2014-2018 годах. С ним команда выиграла ЧМ-2014 в Минске и олимпийский турнир в Пхенчхане в 2018-м.