Погиб 24-летний вратарь сборной Латвии и «Коламбуса» Кивлениекс. Возможно, из-за пиротехники

Теги происшествия Коламбус НХЛ Сборная Латвии по хоккею Sports.ru ЧМ по хоккею Матисс Кивлениекс Хоккей

Оборвалась жизнь вратаря «Коламбуса» и сборной Латвии Матисса Кивлениекса. Ему было 24 года.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родственникам, друзьям и коллегам вратаря сборной Латвии Матисса Кивлениекса в связи с его преждевременным уходом.

Матисс, воспитанник хоккейной школы «Пардаугава», играл в воротах сборной Латвии на последнем чемпионате мира, приняв участие в четырех матчах. В ходе карьеры он также провел восемь игр в НХЛ.

Его бойцовский дух и отношение к работе служили настоящим образцом в спорте! Уход Матисса – большая потеря не только для латвийского хоккея, но и для всей нации», – сказано в сообщении на сайте Латвийской хоккейной федерации.

Официальной информации о причинах смерти нет. Как отмечает Delfi, к гибели спортсмена мог привести трагический инцидент. В сообщении Apollo.lv говорится о происшествии с пиротехникой.

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