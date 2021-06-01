Фейерверк ко Дню независимости США привел к смерти 24-летнего вратаря сборной Латвии Кивлениекса (Delfi)

Стали известны детали инцидента, в результате которого скончался 24-летний вратарь сборной Латвии Матисс Кивлениекс.

Как отмечается в сообщении Delfi, голкипер присутствовал на празднованиях по случаю Дня независимости США, отмечавшегося 4 июля, вместе с еще рядом лиц из системы .

В ходе мероприятий прогремел запланированный салют. Бракованный пиротехнический снаряд попал вратарю в область груди. Вследствие этого спортсмен скончался.

О гибели Кивлениекса ранее официально объявила Латвийская хоккейная федерация.

«Коламбус» позднее заявил, что спортсмен умер от падения и травмы головы.