Боб Хартли: «Фанаты в Омске, эта победа – для вас. «Авангард» стал невероятным клубом, горд игроками»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился эмоциями после победы в розыгрыше Кубка Гагарина.
Омская команда победила ЦСКА (1:0) в шестом матче и завершила серию со счетом 4-2, выиграв трофей.
«Посмотрите на это, картина говорит сама за себя.
Мы завершили этот сезон при игре «3 на 5» и смогли выстоять. Посмотрите на количество заблокированных бросков. Мы стали невероятным хоккейным клубом.
Я очень горд своими игроками, нашей организацией. Фанаты в Омске, эта победа в чемпионате – для вас. Спасибо большое, друзья», – заявил Хартли.
Они сделали «Авангард» чемпионом: тренер со стекольной фабрики, вратарь из «Куньлуня» и Илья Ковальчук
Герой финала – Дамир Шарипзянов. На последних минутах сделал три (!!!) блока подряд в двойном меньшинстве 💪💪💪