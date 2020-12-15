Боб Хартли: «Фанаты в Омске, эта победа – для вас. «Авангард» стал невероятным клубом, горд игроками»

Главный тренер поделился эмоциями после победы в розыгрыше .

Омская команда победила ЦСКА (1:0) в шестом матче и завершила серию со счетом 4-2, выиграв трофей.

«Посмотрите на это, картина говорит сама за себя.

Мы завершили этот сезон при игре «3 на 5» и смогли выстоять. Посмотрите на количество заблокированных бросков. Мы стали невероятным хоккейным клубом.

Я очень горд своими игроками, нашей организацией. Фанаты в Омске, эта победа в чемпионате – для вас. Спасибо большое, друзья», – заявил Хартли.

Они сделали «Авангард» чемпионом: тренер со стекольной фабрики, вратарь из «Куньлуня» и Илья Ковальчук

Герой финала – Дамир Шарипзянов. На последних минутах сделал три (!!!) блока подряд в двойном меньшинстве 💪💪💪