🏆«Авангард» впервые выиграл Кубок Гагарина

«Авангард» стал обладателем .

Омский клуб обыграл ЦСКА (1:0) в шестом матче финала и одержал победу в серии со счетом 4-2.

«Ястребы» впервые в своей истории выиграли главный трофей . До этого команда дважды проигрывала в финала – в 2012 и 2019 годах.

В истории отечественного хоккея стал чемпионом во второй раз – в сезоне-2003/04 команда выиграла Суперлигу.

В ходе текущего розыгрыша Кубка Гагарина команда тренера обыграла «Автомобилист» (4-1 в серии), «Металлург» (4-2 в серии), «Ак Барс» (4-3 в серии) и (4-2 в серии).

Они сделали «Авангард» чемпионом: тренер со стекольной фабрики, вратарь из «Куньлуня» и Илья Ковальчук