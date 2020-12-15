🏆«Авангард» впервые выиграл Кубок Гагарина

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«Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина.

Омский клуб обыграл ЦСКА (1:0) в шестом матче финала и одержал победу в серии со счетом 4-2.

«Ястребы» впервые в своей истории выиграли главный трофей КХЛ. До этого команда дважды проигрывала в финала – в 2012 и 2019 годах.

В истории отечественного хоккея «Авангард» стал чемпионом во второй раз – в сезоне-2003/04 команда выиграла Суперлигу.

В ходе текущего розыгрыша Кубка Гагарина команда тренера Боба Хартли обыграла «Автомобилист» (4-1 в серии), «Металлург» (4-2 в серии), «Ак Барс» (4-3 в серии) и ЦСКА (4-2 в серии).

Они сделали «Авангард» чемпионом: тренер со стекольной фабрики, вратарь из «Куньлуня» и Илья Ковальчук

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