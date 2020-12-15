Хартли – второй тренер, выигравший Кубок Гагарина и Кубок Стэнли. Первый – Кинэн

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«Авангард» победил ЦСКА (1:0) в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Таким образом, омский клуб стал обладателем трофея, завершив серию со счетом 4-2.

Главный тренер «ястребов» Боб Хартли стал вторым, кто смог выиграть Кубок Гагарина и Кубок Стэнли (с «Колорадо» в 2001 году).

Первым этого достижения добился Майк Кинэн, выигравший с «Магниткой» Кубок Гагарина в 2014 году и Кубок Стэнли с «Рейнджерс» в 1994-м.

Хартли также стал вторым тренером из Канады, завоевавшим Кубок Гагарина. Первым был именно Кинэн.

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