Хартли – второй тренер, выигравший Кубок Гагарина и Кубок Стэнли. Первый – Кинэн

победил ЦСКА (1:0) в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Таким образом, омский клуб стал обладателем трофея, завершив серию со счетом 4-2.

Главный тренер «ястребов» стал вторым, кто смог выиграть Кубок Гагарина и Кубок Стэнли (с «Колорадо» в 2001 году).

Первым этого достижения добился , выигравший с «Магниткой» в 2014 году и Кубок Стэнли с «Рейнджерс» в 1994-м.

Хартли также стал вторым тренером из Канады, завоевавшим Кубок Гагарина. Первым был именно Кинэн.