Хартли – второй тренер, выигравший Кубок Гагарина и Кубок Стэнли. Первый – Кинэн

«Авангард» победил ЦСКА (1:0) в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина.
Таким образом, омский клуб стал обладателем трофея, завершив серию со счетом 4-2.
Главный тренер «ястребов» Боб Хартли стал вторым, кто смог выиграть Кубок Гагарина и Кубок Стэнли (с «Колорадо» в 2001 году).
Первым этого достижения добился Майк Кинэн, выигравший с «Магниткой» Кубок Гагарина в 2014 году и Кубок Стэнли с «Рейнджерс» в 1994-м.
Хартли также стал вторым тренером из Канады, завоевавшим Кубок Гагарина. Первым был именно Кинэн.