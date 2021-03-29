Буре об отказе от паспорта США: «Он мне не нужен, я в России живу»

Бывший форвард сборной России Павел Буре рассказал, почему отказался от паспорта США.

– В 90-е годы много писалось о наездах русской мафии на наших энхаэловцев, многие из-за этого летом в Россию боялись ехать. Вы приезжали каждый год, и дружба у вас была со всеми, как пел по другому поводу Александр Розенбаум, «от министров до воров». Ничего не опасались, приезжая на родину?

– У нас все было по-новому. Я для себя выбор сделал – это моя страна. Да, в ней было что-то хорошее, что-то плохое.

Но я – москвич. Поэтому и приезжал в Москву каждое лето, хотя тогда домой не ездил почти никто из энхаэловцев. И о том выборе никогда не жалел.

– Неужели не возникло ни одной опасной ситуации?

– Опасная ситуация может возникнуть где угодно – и в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе, и в Майами. Везде есть свои нюансы, это жизнь. У нас было не совсем спокойно, но через это надо было пройти. И мы прошли.

– Когда последний раз были в Штатах?

– Давно. Лет семь-восемь назад.

– Не тянет?

– Всему свое время. Я там работал, но всегда говорил, что живу в Москве. Сейчас у меня там работы нет и живу там, где мне комфортно.

– И паспорт американский сдали.

– Давно уже. Он мне не нужен, я в России живу, – сказал Буре.