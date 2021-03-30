Буре об ужине с Путиным: «Было очень круто. Запоминающаяся история не только для меня, но и для моих правнуков»

Бывший форвард , «Флориды» и Павел Буре поделился воспоминаниями об ужине с президентом России Владимиром Путиным.

– Осенью 2001-го, после 11 сентября, Путин приезжал в США, и в программе визита у него был ужин с вами и братом. Что запомнилось больше всего?

– Встреча с президентом самой большой страны в мире, естественно, запоминается на всю жизнь.

В первую очередь то, что он нашел время пригласить нас на ужин в ресторан в чужой стране, в Вашингтоне, и общался с нами достаточно долго. Не понаслышке знаю, что чем у человека выше должность, тем больше он занят. У него были расписаны каждые 15 минут, но такой ужин состоялся.

Это запоминающаяся история не только для меня, но и для моих внуков и правнуков. Было очень круто.

– О чем говорили? О хоккее? О политике?

– О разном. Он в тот момент еще не играл в хоккей, – сказал Буре.

«Путин спросил: «Какие планы на вечер?» – Отвечаем: «Уже никаких». Валерий Буре рассказал про брата, вино и гаджеты