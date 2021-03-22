Вячеслав Фетисов: «Буре сумел бы побить рекорд Гретцки, если бы играл в НХЛ всю карьеру»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился мнением о Павле Буре.

Сегодня, 31 марта, Буре исполнилось 50 лет.

«Пашку Буре я еще видел мальчиком, когда ему 8-9 лет [было]. Мой друг – Володя Буре, его отец – за руку привел Пашку на хоккей.

Естественно, в было принято узнавать, что происходит в жизни у наших воспитанников. Я давно дружу с великим нашим спортсменом Владимиром Буре, и все знали, что Павел принадлежит к великим спортивным династиям Буре. Поэтому многие понимали, что он будет славным продолжателем традиции семьи.

Не нужно было быть великим ученым, чтобы понять, что у Павла Буре есть потенциал. Могу сказать, что Володя вложил в него очень многое. Прежде всего, большой труд, душу и, конечно, воспитал в нем такие качества, которые помогли ему в будущем доминировать на спортивных площадках.

Нам было понятно уже тогда, что в нем были задатки, характер, мастерство и сумасшедшая скорость. Поэтому мы понимали, что если все сложится хорошо, то вырастет большой мастер.

Можно вспомнить много матчей, где он феерил. Он блистательно выступал на аренах НХЛ. Он сидел в голове каждого защитника, у него были те качества, которые требуют постоянного внимания со стороны защитника. Это в первую очередь скорость, когда он мог убежать от любого защитника. Фантастический атлет.

Недавно я узнал, что Павел по коэффициенту забитых шайб находится на второй строчке в НХЛ. Если бы он играл там всю свою карьеру, то сумел бы побить рекорд Гретцки.

Павел и за пределами льда – многогранный и талантливый человек по многим аспектам. Уделяет большое внимание своим детям. Не у каждого так получается, он же находит большое время и вкладывает в детей отцовскую любовь», – сказал Фетисов.

В НХЛ Буре играл за , «Флориду» и «Рейнджерс». Всего он провел 702 матча и забросил 437 шайб. Лидером по этому показателю является (894 гола в 1 487 матчах).

Буре о завершении карьеры Гретцки: «Он говорил: «Если ты придешь в «Рейнджерс», я еще год поиграю»