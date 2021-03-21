Лямся о срыве гимна Башкирии болельщиками «Ак Барса»: «Меня это задело. Такого в моей карьере еще не было»

Главный тренер ответил на вопросы после поражения от (1:2, 0-3) в третьем матче серии Кубка Гагарина.

– Как оцените тот факт, что болельщики «Ак Барса» сорвали гимн Башкирии?

– Меня это задело. Такого случая в моей карьере еще ни разу не было.

– Как оцените игру и всего первого звена?

– Соперник старается играть против них плотно. Против Хартикайнена выходят два хоккеиста соперника.

Мы продолжим работать и искать ключи к воротам «Ак Барса». В третьем периоде у нас появлялись моменты.

– Вам не кажется, что «Салават» ментально проигрывает эту серию?

– Мы работаем над своей игрой. Все отдают свои силы. Равные матчи идут. Серия еще не закончена.

– Вы чувствуете кризис идей?

– Мы каждый день тренируемся, чтобы подобрать ключи к сопернику.

Вратарь у них сильно играет, хорошая защита. Мы поменяли несколько аспектов нападения. Остается лишь дальше работать.

– Вам не кажется, что легионеры играют слишком много, и это ошибка? Они не забросили ни одной шайбы, но сыграли на 7 минут больше, чем второе звено.

– Первая тройка нападения в регулярном чемпионате показала себя отлично. Нам остается лишь доверять им.

Хотелось бы, чтобы все играли одинаково, но бывает, когда кто-то переигрывает смены. Получаются такие наложения, – заявил Лямся.

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