Лямся о срыве гимна Башкирии болельщиками «Ак Барса»: «Меня это задело. Такого в моей карьере еще не было»

Теги Ак Барс Салават Юлаев болельщики КХЛ Кубок Гагарина Теему Хартикайнен Томи Лямся Хоккей

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся ответил на вопросы после поражения от «Ак Барса» (1:2, 0-3) в третьем матче серии Кубка Гагарина.

– Как оцените тот факт, что болельщики «Ак Барса» сорвали гимн Башкирии?

– Меня это задело. Такого случая в моей карьере еще ни разу не было.

– Как оцените игру Теему Хартикайнена и всего первого звена?

– Соперник старается играть против них плотно. Против Хартикайнена выходят два хоккеиста соперника.

Мы продолжим работать и искать ключи к воротам «Ак Барса». В третьем периоде у нас появлялись моменты.

– Вам не кажется, что «Салават» ментально проигрывает эту серию?

– Мы работаем над своей игрой. Все отдают свои силы. Равные матчи идут. Серия еще не закончена.

– Вы чувствуете кризис идей?

– Мы каждый день тренируемся, чтобы подобрать ключи к сопернику.

Вратарь у них сильно играет, хорошая защита. Мы поменяли несколько аспектов нападения. Остается лишь дальше работать.

– Вам не кажется, что легионеры играют слишком много, и это ошибка? Они не забросили ни одной шайбы, но сыграли на 7 минут больше, чем второе звено.

– Первая тройка нападения в регулярном чемпионате показала себя отлично. Нам остается лишь доверять им.

Хотелось бы, чтобы все играли одинаково, но бывает, когда кто-то переигрывает смены. Получаются такие наложения, – заявил Лямся.

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