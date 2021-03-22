«Ак Барс» о срыве гимна Башкирии болельщиками: «Это недоразумение, а не спланированная акция. Сожалеем о случившемся»

«Ак Барс» опубликовал заявление на официальном сайте касательно ситуации с гимном Башкортостана в Уфе.

Перед началом третьего матча серии плей-офф с (2:1, 3-0) болельщики казанской команды начали скандировать название своего клуба, заглушая гимн Башкирии.

«Наши болельщики в Уфе восприняли паузу при переходе от музыкального сопровождения к а капелла как техническую заминку. По этой причине гостевой сектор начал поддерживать свою команду перед стартом игры, как того требовала атмосфера матча Кубка Гагарина.

«Ак Барс» всецело поддерживает дружеские отношения между двумя республиками, развивает совместный бренд «зеленого дерби» – лучшего противостояния в КХЛ.

В матчах регулярного чемпионата на формах команд изображены флаги Башкортостана и Татарстана, фан-движения клубов находятся в тесном контакте и проводят совместные хоккейные матчи. «Ак Барс» с уважением относится к возможности исполнения национальных гимнов перед стартом матчей КХЛ – уникальной привилегии, которой обладают только два российских региона.

Инцидент, случившийся на «Уфа-Арене» – это недоразумение, а не спланированная акция болельщиков казанской команды. Уже во время матча между руководителями фан-движений клубов состоялся конструктивный разговор по поводу инцидента. Отметим, что диалог прошел в корректной форме и без конфликтов между группами болельщиков.

«Ак Барс» сожалеет о случившемся и принимает наказание в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ.

Клуб примет все меры, чтобы впредь подобное не повторилось», – говорится в сообщении «Ак Барса».

Курултай башкир призвал КХЛ провести расследование по поводу поведения болельщиков «Ак Барса»

Лямся о срыве гимна Башкирии болельщиками «Ак Барса»: «Меня это задело. Такого в моей карьере еще не было»