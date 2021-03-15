Величкин может стать менеджером «Автомобилиста», Гросс уйдет из клуба

Олег Гросс, вероятно, покинет должность генерального менеджера «Автомобилиста» в ближайшее время.

«Дни Олега Гросса на посту генерального менеджера «Автомобилиста» сочтены. За шесть сезонов работы в Екатеринбурге при нем команда, получив большие финансовые вливания, выиграла всего одну серию плей-офф.

Пока текущие вопросы селекции отданы полностью на откуп директору клуба Максиму Рябкову. Но на данный момент высока вероятность, что скоро ему будет помогать .

О возможности назначения опытного специалиста в Екатеринбург слухи ходили давно. В таких вопросах скорость не нужна. Ждем официальной информации», – поделился информацией журналист Михаил Зислис на канале «Правый хват».

Величкин известен по работе в . В магнитогорском клубе функционер занимал различные руководящие должности с 1991 по 2010 год, а также с 2012-го по 2019-й.

«Металлург» за годы работы Величкина добивался побед и занимал призовые места в целом ряде турниров: обладатель Кубка Гагарина (2014, 2016), чемпион России (1999, 2001, 2007, 2014, 2016), серебряный призер чемпионата России (1998, 2004, 2017), бронзовый призер чемпионата России (1995, 2000, 2002, 2006, 2008, 2009), обладатель Кубка России (1998), финалист Кубка России (1996), чемпион Евролиги (1999, 2000), обладатель Суперкубка Европы (2000), обладатель Кубка Шпенглера (2005), обладатель Кубка европейских чемпионов (2008), финалист Лиги чемпионов (2009).

«Автомобилист» – самый бестолковый олигарх КХЛ. Потратил больше 8 миллиардов за 5 лет, но стало только хуже