Голышев покинет «Автомобилист» и продолжит карьеру в Северной Америке. Права в НХЛ – у «Айлендерс»

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Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев продолжит карьеру в Северной Америке, сообщает клуб. 

«Голышев обратился в клуб с просьбой активировать опцию прекращения действующего контракта по инициативе хоккеиста.

При подписании договора в 2019 году (на 4 года – прим. Sports.ru) Анатолию была предоставлена возможность после двух проведенных за наш клуб сезонов попробовать свои силы за океаном, которая и вступает в силу с сегодняшнего дня.

Права на Анатолия Голышева в КХЛ сохраняются за «Автомобилистом», – говорится в сообщении клуба. 

Напомним, что права на Голышева в НХЛ принадлежат «Айлендерс»

26-летний игрок был задрафтован «островитянами» в 2016 году под общим 95-м номером в 4-м раунде. 

В КХЛ за «Автомобилист» он выступает с 2013 года. За это время провел в регулярных чемпионатах 366 матчей и набрал 208 (103+105) очков, в Кубке Гагарина – 35 матчей и 12 (6+6) очков. 

Со статистикой в этом сезоне можно ознакомиться здесь

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