Фетисов о хоккее в России: «Мы наделили себя мнимым величием. За 10 лет взяли только ОИ-2018, чудом обыграв Германию»

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о развитии хоккея в России.

– На недавнем чемпионате мира по хоккею наша молодежка получила мощный щелчок по носу от канадцев – 0:5. Вы тогда сказали, что ни один наш хоккеист не попал бы в сборную Канады. Все настолько плохо?

– Я сказал, что Ларионов получил игроков, воспитанных нашим хоккеем. Навыки другие, понимание игры, отличное от канадцев, шведов, финнов, американцев. Я еще до игры с Канадой говорил, что перспективы у нас на этом чемпионате сомнительные.

Мы не прогрессируем. За 10 лет выиграли только Олимпиаду-2018, куда не приехали игроки из НХЛ. Больше ничего. Те же Финляндия, Швеция, которые в разы меньше нас по численности населения, за это время забрали кучу трофеев. Я уже не говорю о канадцах и американцах.

– Мы даже с Германией – хоккейным аутсайдером – еле справляемся.

– На Олимпиаде чудом ее обыграли (команда России победила сборную Германии в финале ОИ-2018 со счетом 4:3 ОТ – прим. Sports.ru). Причем та победа сослужила нам нехорошую службу.

Мы немного переоценили свои возможности, наделили себя мнимым величием, – сказал Фетисов.

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