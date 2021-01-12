Канделаки о матче «Рейнджерс» и «Питтсбурга»: «Панарин оформил 2 привоза. Тут бы пошутить про... Но я не буду»

Теги Питтсбург Рейнджерс Евгений Малкин НХЛ Артемий Панарин Александр Георгиев Матч ТВ Тина Канделаки Хоккей

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о матче регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Рейнджерс» (5:4 ОТ). 

Напомним, что его запланированный показ на канале не состоялся, вместо хоккея в эфире транслировали лыжные гонки и бокс

«Посмотрела обзор игры.

Панарин оформил два привоза и был на площадке в овертайме, когда Кросби забивал победную шайбу. Тут бы пошутить про... Но я не буду.

Георгиев пару раз прям круто спас свою команду, но этого оказалось мало. А Малкин что? Малкин – в полном порядке», – написала Канделаки в своем телеграм-канале. 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья