«Матч ТВ» не показал игру «Рейнджерс» – «Питтсбург». Вместо НХЛ транслировали лыжные гонки и бокс

«Матч ТВ» не показал игру чемпионата между и .

Прямая трансляция матча была запланирована, начиная с 03:00 по московскому времени.

Однако вместо хоккея на сначала в записи показывали лыжные гонки, а затем бокс – поединок Джо Кальзаге и Миккеля Кесслера, который состоялся в 2007 году.

Телеканал перед стартом сезона объявил, что договорился с «Яндексом» о трансляциях игр НХЛ.