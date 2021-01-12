«Матч ТВ» не показал игру «Рейнджерс» – «Питтсбург». Вместо НХЛ транслировали лыжные гонки и бокс

«Матч ТВ» не показал игру чемпионата НХЛ между «Рейнджерс» и «Питтсбургом».
Прямая трансляция матча была запланирована, начиная с 03:00 по московскому времени.
Однако вместо хоккея на «Матч ТВ» сначала в записи показывали лыжные гонки, а затем бокс – поединок Джо Кальзаге и Миккеля Кесслера, который состоялся в 2007 году.
Телеканал перед стартом сезона объявил, что договорился с «Яндексом» о трансляциях игр НХЛ.
У Малкина появляются проблемы, Панарин тащит «Рейнджерс», а Лафренье уже забил в НХЛ 🏒— Матч ТВ (@MatchTV) January 30, 2021
Пять причин, почему ни в коем случае нельзя пропускать игру «Рейнджерс» и «Питтсбурга» в 03:00 на Матч ТВ 🔥https://t.co/elXpYlhP4Z
📷 Justin K. Aller/Contributor/Getty Images pic.twitter.com/fYpS0TTlnI