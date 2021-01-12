«Матч ТВ» не показал игру «Рейнджерс» – «Питтсбург». Вместо НХЛ транслировали лыжные гонки и бокс

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«Матч ТВ» не показал игру чемпионата НХЛ между «Рейнджерс» и «Питтсбургом».

Прямая трансляция матча была запланирована, начиная с 03:00 по московскому времени.

Однако вместо хоккея на «Матч ТВ» сначала в записи показывали лыжные гонки, а затем бокс – поединок Джо Кальзаге и Миккеля Кесслера, который состоялся в 2007 году.

Телеканал перед стартом сезона объявил, что договорился с «Яндексом» о трансляциях игр НХЛ.

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