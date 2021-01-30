Канделаки о непоказе матча «Питтсбурга» и «Рейнджерс»: «Партнеры НХЛ не предоставили «Матч ТВ» сигнал. Разрулим, поправим, разберемся»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» прокомментировала ситуацию с несостоявшимся показом матча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Рейнджерс» (5:4 ОТ).

Вместо хоккея в эфире транслировали лыжные гонки и бокс.

«Поскольку я знаю, как внимательно читают мой телеграм-канал хоккейные болельщики и любимые спортивные СМИ, поясню, почему матч «Рейнджерс» – «Питтсбург» не был показан в эфире «Матч ТВ».

Партнеры НХЛ по доставке сигнала не предоставили его нашему телеканалу. И уточнять причины и делать так, чтобы в будущем такого не было, – чуть сложнее, чем гневаться в комментариях.

Для тех, кто собрался уже написать: «Ну Яндекс же показал», скажу, что у них способ доставки сигнала другой. Так что мы обязательно разрулим, поправим и разберемся.

Панарин все равно был не айс, Малкина, вон, тоже критикуют, так что, глядишь, и к следующим их играм в эфире сойдутся уже все звезды», – написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Канделаки о матче «Рейнджерс» и «Питтсбурга»: «Панарин оформил 2 привоза, Георгиев пару раз прям круто спас. Малкин – в полном порядке»