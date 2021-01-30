Канделаки о непоказе матча «Питтсбурга» и «Рейнджерс»: «Партнеры НХЛ не предоставили «Матч ТВ» сигнал. Разрулим, поправим, разберемся»

Теги Питтсбург Рейнджерс Евгений Малкин телевидение НХЛ Артемий Панарин Матч ТВ Тина Канделаки Хоккей

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала ситуацию с несостоявшимся показом матча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Рейнджерс» (5:4 ОТ). 

Вместо хоккея в эфире транслировали лыжные гонки и бокс

«Поскольку я знаю, как внимательно читают мой телеграм-канал хоккейные болельщики и любимые спортивные СМИ, поясню, почему матч «Рейнджерс» – «Питтсбург» не был показан в эфире «Матч ТВ».

Партнеры НХЛ по доставке сигнала не предоставили его нашему телеканалу. И уточнять причины и делать так, чтобы в будущем такого не было, – чуть сложнее, чем гневаться в комментариях.

Для тех, кто собрался уже написать: «Ну Яндекс же показал», скажу, что у них способ доставки сигнала другой. Так что мы обязательно разрулим, поправим и разберемся.

Панарин все равно был не айс, Малкина, вон, тоже критикуют, так что, глядишь, и к следующим их играм в эфире «Матч ТВ» сойдутся уже все звезды», – написала Канделаки в своем телеграм-канале. 

Канделаки о матче «Рейнджерс» и «Питтсбурга»: «Панарин оформил 2 привоза, Георгиев пару раз прям круто спас. Малкин – в полном порядке»

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