Контракты Бобровского и Зайцева – в числе худших в НХЛ по версии ESPN

Портал ESPN составил список худших контрактов для каждого клуба НХЛ.

В их число вошли соглашения голкипера Сергея Бобровского и защитника Никиты Зайцева.

Срок контракта Бобровского с «Флоридой» рассчитан до конца сезона-2025/26. Зарплата – 10 млн долларов в год. В минувшем регулярном чемпионате россиянин одержал 23 победы в 50 матчах, в плей-офф на его счету 3 поражения в 4 играх.

Срок соглашения Зайцева с «Оттавой» с кэпхитом 4,5 млн долларов рассчитан до 2024 года. В 58 играх минушего сезона он набрал 12 (1+11) очков при показателе полезности «-8».

В список также вошли контракты Кэма Фаулера («Анахайм»), Фила Кессела («Аризона»), Давида Крейчи ( ), Джеффа Скиннера («Баффало»), Милана Лучича («Калгари»), Джейка Гардинера («Каролина»), Брента Сибрука ( ), Йоонаса Донского ( ), Брендона Дубински ( ), Джейми Бенна («Даллас»), Франса Нильсена ( ), Джеймса Нила («Эдмонтон»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Матса Зукарелло («Миннесота»), Кэри Прайса («Монреаль»), Мэтта Дюшена («Нэшвилл»), Пи Кея Суббана («Нью-Джерси»), Эндрю Лэдда («Айлендерс»), Брендана Смита («Рейнджерс»), Джеймса ван Римсдайка («Филадельфия»), Майка Мэтисона («Питтсбург»), Марка-Эдуарда Влэшика («Сан-Хосе»), Джастина Фолка («Сент-Луис»), Тайлера Джонсона («Тампа»), Джона Тавареса («Торонто»), Луи Эрикссона («Ванкувер»), Марка-Андре Флери («Вегас»), Ти Джея Оши («Вашингтон»), Брайана Литтла («Виннипег»).

Отмечается, что при составлении списка не учитывались соглашения игроков, помещенных в список выбывших на долгий срок.