Контракты Бобровского и Зайцева – в числе худших в НХЛ по версии ESPN

Портал ESPN составил список худших контрактов для каждого клуба НХЛ.
В их число вошли соглашения голкипера Сергея Бобровского и защитника Никиты Зайцева.
Срок контракта Бобровского с «Флоридой» рассчитан до конца сезона-2025/26. Зарплата – 10 млн долларов в год. В минувшем регулярном чемпионате россиянин одержал 23 победы в 50 матчах, в плей-офф на его счету 3 поражения в 4 играх.
Срок соглашения Зайцева с «Оттавой» с кэпхитом 4,5 млн долларов рассчитан до 2024 года. В 58 играх минушего сезона он набрал 12 (1+11) очков при показателе полезности «-8».
В список также вошли контракты Кэма Фаулера («Анахайм»), Фила Кессела («Аризона»), Давида Крейчи («Бостон»), Джеффа Скиннера («Баффало»), Милана Лучича («Калгари»), Джейка Гардинера («Каролина»), Брента Сибрука («Чикаго»), Йоонаса Донского («Колорадо»), Брендона Дубински («Коламбус»), Джейми Бенна («Даллас»), Франса Нильсена («Детройт»), Джеймса Нила («Эдмонтон»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Матса Зукарелло («Миннесота»), Кэри Прайса («Монреаль»), Мэтта Дюшена («Нэшвилл»), Пи Кея Суббана («Нью-Джерси»), Эндрю Лэдда («Айлендерс»), Брендана Смита («Рейнджерс»), Джеймса ван Римсдайка («Филадельфия»), Майка Мэтисона («Питтсбург»), Марка-Эдуарда Влэшика («Сан-Хосе»), Джастина Фолка («Сент-Луис»), Тайлера Джонсона («Тампа»), Джона Тавареса («Торонто»), Луи Эрикссона («Ванкувер»), Марка-Андре Флери («Вегас»), Ти Джея Оши («Вашингтон»), Брайана Литтла («Виннипег»).
Отмечается, что при составлении списка не учитывались соглашения игроков, помещенных в список выбывших на долгий срок.