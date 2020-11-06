Контракты Бобровского и Зайцева – в числе худших в НХЛ по версии ESPN

Теги рейтинги Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Баффало Оттава Монреаль Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Флорида Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Чикаго Ванкувер Миннесота Калгари Колорадо Эдмонтон Анахайм Даллас Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона Сергей Бобровский Марк-Андре Флери Фил Кессел Эндрю Лэдд Брент Сибрук Луи Эрикссон Давид Крейчи Франс Нильсен Марк-Эдуард Влэшик НХЛ Джеймс ван Римсдайк Джон Таварес Милан Лучич Кэри Прайс Брендон Дубински Дрю Даути Матс Зукарелло Асен Ти Джей Оши Джейк Гардинер Джейми Бенн Брайан Литтл Джеймс Нил Пи Кей Суббан Кэм Фаулер Никита Зайцев Мэтт Дюшен Вегас Джефф Скиннер Брендан Смит Йоонас Донской Виннипег Джастин Фолк Тайлер Джонсон Майк Мэтисон Хоккей

Портал ESPN составил список худших контрактов для каждого клуба НХЛ.

В их число вошли соглашения голкипера Сергея Бобровского и защитника Никиты Зайцева.

Срок контракта Бобровского с «Флоридой» рассчитан до конца сезона-2025/26. Зарплата – 10 млн долларов в год. В минувшем регулярном чемпионате россиянин одержал 23 победы в 50 матчах, в плей-офф на его счету 3 поражения в 4 играх.

Срок соглашения Зайцева с «Оттавой» с кэпхитом 4,5 млн долларов рассчитан до 2024 года. В 58 играх минушего сезона он набрал 12 (1+11) очков при показателе полезности «-8».

В список также вошли контракты Кэма Фаулера («Анахайм»), Фила Кессела («Аризона»), Давида Крейчи («Бостон»), Джеффа Скиннера («Баффало»), Милана Лучича («Калгари»), Джейка Гардинера («Каролина»), Брента Сибрука («Чикаго»), Йоонаса Донского («Колорадо»), Брендона Дубински («Коламбус»), Джейми Бенна («Даллас»), Франса Нильсена («Детройт»), Джеймса Нила («Эдмонтон»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Матса Зукарелло («Миннесота»), Кэри Прайса («Монреаль»), Мэтта Дюшена («Нэшвилл»), Пи Кея Суббана («Нью-Джерси»), Эндрю Лэдда («Айлендерс»), Брендана Смита («Рейнджерс»), Джеймса ван Римсдайка («Филадельфия»), Майка Мэтисона («Питтсбург»), Марка-Эдуарда Влэшика («Сан-Хосе»), Джастина Фолка («Сент-Луис»), Тайлера Джонсона («Тампа»), Джона Тавареса («Торонто»), Луи Эрикссона («Ванкувер»), Марка-Андре Флери («Вегас»), Ти Джея Оши («Вашингтон»), Брайана Литтла («Виннипег»).

Отмечается, что при составлении списка не учитывались соглашения игроков, помещенных в список выбывших на долгий срок.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья