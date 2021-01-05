Владислав Третьяк: «В Миннесоте есть два катка для женщин и мальчиков. В России всего четыре катка в университетах на всю страну»

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался касательно развития студенческого хоккея в России.

«Сейчас у нас 83 студенческие команды в 28 регионах. Я считаю, что это мало для нашей страны, поскольку у нас не создана материально-техническая база.

Например, если в университете Миннесоты есть два катка для женщин и мальчиков, то у нас всего четыре катка в университетах на всю страну.

Многие игроки, которые с пяти лет занимаются хоккеем, идут получать высшее образование, потом готовы играть и прославляли бы свой институт.

Тут надо подумать о базе, Минспорт должен помочь материально, чтобы команды могли путешествовать», – сказал Третьяк.