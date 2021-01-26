Фетисов о санкциях WADA: «Позорная страница нашего спорта. За него отвечают государственные органы, но никто так и не решил допинг-вопрос»

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Российского антидопингового агентства ( ) и Всемирного антидопингового агентства ( ).

поддержал решение WADA отстранить Россию от крупных международных соревнований за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Россия не сможет принимать у себя международные турниры в ближайшие 2 года.

– Согласно новым санкциям, вынесенным в конце прошлого года, сборная РФ в ближайшие 2 года будет выступать в нейтральном статусе. Впрочем, решение вновь лишить Россию флага и гимна ярких дискуссий не вызвало в нашем обществе. Все просто устали от этой возни с допингом?

– Это, конечно, очень болезненная тема, потому что приходится рассуждать о позорной странице нашего спорта.

Спорт – сфера деятельности, которая должна жестко регулироваться. Тем более у нас за это отвечают государственные органы. Мало где в мире есть министерства спорта. У нас же, помимо министра спорта, есть вице-премьер и помощник президента, отвечающие за спорт.

Но за столь долгое время никто так и не смог решить допинг-вопрос, доказать в арбитраже невиновность, договориться, гарантировать нормальное будущее спортсменам.

Когда мы в первый раз получили санкции за нарушение антидопинговых правил [в 2016 году], то должны были сделать все, чтобы это не повторилось. Наказание должно было всех нас переформатировать. Но этого не произошло. Вот поэтому очередное лишение нас флага и не вызывает никакой дискуссии в обществе.

Конечно, для спортсмена выступление под нейтральным флагом – неприятный момент. Но, с другой стороны, нам хотя бы оставили возможность участвовать в международных турнирах. Очень надеюсь, что это наконец послужит уроком для всех нас, – сказал Фетисов.