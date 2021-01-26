Фетисов о санкциях WADA: «Позорная страница нашего спорта. За него отвечают государственные органы, но никто так и не решил допинг-вопрос»

Теги Вячеслав Фетисов допинг WADA РУСАДА CAS Министерство спорта России Политика Хоккей

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

CAS поддержал решение WADA отстранить Россию от крупных международных соревнований за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Россия не сможет принимать у себя международные турниры в ближайшие 2 года.

– Согласно новым санкциям, вынесенным в конце прошлого года, сборная РФ в ближайшие 2 года будет выступать в нейтральном статусе. Впрочем, решение вновь лишить Россию флага и гимна ярких дискуссий не вызвало в нашем обществе. Все просто устали от этой возни с допингом?

– Это, конечно, очень болезненная тема, потому что приходится рассуждать о позорной странице нашего спорта.

Спорт – сфера деятельности, которая должна жестко регулироваться. Тем более у нас за это отвечают государственные органы. Мало где в мире есть министерства спорта. У нас же, помимо министра спорта, есть вице-премьер и помощник президента, отвечающие за спорт.

Но за столь долгое время никто так и не смог решить допинг-вопрос, доказать в арбитраже невиновность, договориться, гарантировать нормальное будущее спортсменам.

Когда мы в первый раз получили санкции за нарушение антидопинговых правил [в 2016 году], то должны были сделать все, чтобы это не повторилось. Наказание должно было всех нас переформатировать. Но этого не произошло. Вот поэтому очередное лишение нас флага и не вызывает никакой дискуссии в обществе. 

Конечно, для спортсмена выступление под нейтральным флагом – неприятный момент. Но, с другой стороны, нам хотя бы оставили возможность участвовать в международных турнирах. Очень надеюсь, что это наконец послужит уроком для всех нас, – сказал Фетисов.

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