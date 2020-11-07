Захарова о переносе ЧМ из Минска: «То, что творится вокруг Беларуси, политизировано донельзя»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение ИИХФ перенести матчи ЧМ-2021 из Минска.

«То, что творится вокруг Беларуси, политизировано донельзя на всех направлениях. Полгода практически идут эти события. Находите ваши синонимы – предвзятое, неспортивное решение.

По-моему, никто и не скрывал, кстати говоря, мотивацию принятия этого решения. Если каждый день на всех международных площадках наши западные партнеры призывали к любому виду давления на Минск, вот вам и ответ об их истинной мотивации.

Это тот самый пример даже не политизации, а использования санкционных и политических инструментов, который в принципе недопустим.

Мы прошли несколько подобных заходов перед домашним чемпионатом мира по футболу. Вспомните о том, какая драматичная подготовка к турниру у нас была.

Вместо того, чтобы дать нашей стране возможность спокойно готовиться… Каждую неделю были заявления то одного, то другого политического деятеля о том, что Россию нужно лишить права проведения турнира», – сказала Захарова.

Решение о переносе матчей ЧМ-2021 из Минска принималось на фоне политической ситуации в Беларуси после выборов президента. После того, как было объявлено о победе , по всей стране прошли акции протеста, которые жестко подавлялись силовыми структурами.

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