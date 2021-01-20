Елена Левченко о переносе ЧМ из Минска: «В Беларуси около 180 политзаключенных, а ТВ вещает, что все хорошо. Как можно говорить о каком-то празднике?»

Белорусская баскетболистка поддержала решение Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) о переносе чемпионата мира-2021 из Минска в другую страну.

Ранее призер чемпионата Европы провела 15 суток за решеткой за участие в мирных протестах.

«О каком празднике может идти речь, когда на сегодняшний день более 30 тысяч людей подвержены или подвергаются репрессиям? У нас за зефир или шторы не того цвета могут закрыть в тюрьму.

Любое спортивное событие – это праздник, который делается для болельщиков. Без людей не было бы и спорта. Для кого мы это делаем?

В данный момент в Беларуси около 180 политзаключенных, а по белорусскому телевидению говорят, что все хорошо. Как можно говорить о каком-то празднике?

Поэтому я согласна с решением и с тем, что Международная федерация хоккея солидарна с белорусским народом», – цитирует Левченко Tribuna.com со ссылкой на Sport24.

Международная федерация хоккея сообщила, что решение о переносе турнира из Минска было принято на основе вопросов безопасности, которые находятся вне контроля ИИХФ.

Совет ИИХФ, согласно регламенту, использовал возможность отозвать чемпионат мира из принимающей страны, если есть основания для беспокойства по поводу передвижения игроков, официальных лиц, болельщиков и СМИ.

В результате ИИХФ посчитала, что в настоящее время невозможно обеспечить безопасность команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси.

Новое место проведения турнира будет определено позднее. Напомним, что еще одним организатором чемпионата является Латвия. ЧМ-2021 должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.

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