Рене Фазель: «Понимали, что оппозиция будет использовать ЧМ в Минске в своих целях, устраивать демонстрации»

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал решение лишить Беларусь права проведения .

«На 100% могу утверждать, что было громадное политическое давление со стороны федераций-членов ИИХФ. Из-за сложившейся ситуации в Беларуси мы понимали, что оппозиция будет использовать чемпионат мира в Минске в своих политических целях, будет устраивать демонстрации.

Конечно, в такой ситуации может последовать реакция правительства. А ведь всем во время чемпионата мира надо гарантировать безопасность.

У нас не было другого выбора, кроме как сделать то, что уже сделано. Спонсоры, политические вопросы, вы же знаете, что творилось. 18 января – очень грустный день для всего хоккея», – сказал Фазель.

Решение о переносе матчей ЧМ-2021 из Минска принималось на фоне политической ситуации в Беларуси после выборов президента. После того, как было объявлено о победе , по всей стране прошли акции протеста, которые жестко подавлялись силовыми структурами.

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