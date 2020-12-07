«Третьяк предложил провести ЧМ-2021 в Санкт-Петербурге». Фазель о переносе турнира

Президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что глава ФХР предложил перенести ЧМ-2021 из Беларуси в Россию.

«Как я уже говорил, нашей целью является провести чемпионат мира в Минске и Риге, ничего не менять. Да, Латвия сказала, что готова провести чемпионат мира с участием 16 команд, Беларусь говорит, что тоже готова сама провести чемпионат мира с 16 командами.

Владислав Третьяк предложил провести турнир в Санкт-Петербурге. Слишком рано принимать какое-то решение сейчас. У нас контракт, я хочу поговорить со всеми», – сказал Фазель.

Турнир планируется провести в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.

Ранее депутаты Европарламента написали письмо в ИИХФ с требованием перенести ЧМ-2021 из Минска. Правительство Латвии также призвало организацию перенести турнир из Беларуси.

Третьяк о ЧМ-2021 в Беларуси: «Все в силе. Речь о России не ведется»