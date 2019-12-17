ЦСКА предложил контракт Зыкову. Экс-форвард «Каролины» и «Вегаса» еще не дал согласия

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Нападающий Валентин Зыков может вернуться в ЦСКА в ближайшее время.

По информации Sport24, московский клуб предложил 25-летнему хоккеисту контракт до конца сезона с возможностью продления.

Зыков пока еще не принял предложение. Нападающий решил на протяжении какого-то времени обдумать вариант с продолжением карьеры в ЦСКА.

Президент московского клуба Игорь Есмантович сообщал о переговорах с форвардом еще в мае.

Зыков – воспитанник ЦСКА. По окончании прошлого сезона истек срок контракта, связывавшего хоккеиста с «Вегасом». В ходе своей карьеры форвард также выступал за «Каролину» и «Эдмонтон».

В октябре 2019 года Зыков получал в НХЛ 20-матчевую дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов.

Сегодня стало известно о том, что форвард Николай Голдобин покинул ЦСКА.

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