ЦСКА предложил контракт Зыкову. Экс-форвард «Каролины» и «Вегаса» еще не дал согласия

Нападающий Валентин Зыков может вернуться в ЦСКА в ближайшее время.
По информации Sport24, московский клуб предложил 25-летнему хоккеисту контракт до конца сезона с возможностью продления.
Зыков пока еще не принял предложение. Нападающий решил на протяжении какого-то времени обдумать вариант с продолжением карьеры в ЦСКА.
Президент московского клуба Игорь Есмантович сообщал о переговорах с форвардом еще в мае.
Зыков – воспитанник ЦСКА. По окончании прошлого сезона истек срок контракта, связывавшего хоккеиста с «Вегасом». В ходе своей карьеры форвард также выступал за «Каролину» и «Эдмонтон».
В октябре 2019 года Зыков получал в НХЛ 20-матчевую дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов.
Сегодня стало известно о том, что форвард Николай Голдобин покинул ЦСКА.