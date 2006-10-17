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Зыков дисквалифицирован на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов

Теги дисквалификации НХЛ допинг Вегас Валентин Зыков Хоккей

НХЛ дисквалифицировала нападающего «Вегаса» Валентина Зыкова на 20 матчей.

Россиянин нарушил правила по использованию препаратов для улучшения физических кондиций.

Согласно условиям коллективного трудового соглашения, вместе с дисквалификацией дело будет направлено в программу по злоупотреблению запрещенными веществами и психическому здоровью.

В этом сезоне 24-летний Зыков провел семь матчей и сделал две результативные передачи.

В сентябре 2018 года аналогичную дисквалификацию получил защитник «Голден Найтс» Нэйт Шмидт.

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