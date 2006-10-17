НХЛ дисквалифицировала нападающего «Вегаса» Валентина Зыкова на 20 матчей.
Россиянин нарушил правила по использованию препаратов для улучшения физических кондиций.
Согласно условиям коллективного трудового соглашения, вместе с дисквалификацией дело будет направлено в программу по злоупотреблению запрещенными веществами и психическому здоровью.
В этом сезоне 24-летний Зыков провел семь матчей и сделал две результативные передачи.
В сентябре 2018 года аналогичную дисквалификацию получил защитник «Голден Найтс» Нэйт Шмидт.
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